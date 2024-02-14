Пастухов Михаил
Место рожденияУлан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Дата рождения1903
Дата смерти16.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Пастухов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА ПАРТИИ гУЛАН-УДЭ
Военная служба
Неизвестно
Пастухов Михаил Яковлевич ст. лейтенант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1903 Последнее место службы 97 сд 69 сп ( 97 сд, 69 сп ) Дата выбытия 16.09.1942 Причина... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1927
Дочь: (Пастухова) Ирина
Мать ребёнка: Пастухова (Болембах) Зинаида
Смерть
16.03.1942