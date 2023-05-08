Гущина Любовь Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оглоблина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил
Рождение ребёнка
10.10.1987
Сын: Оглоблин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил