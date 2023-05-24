Черникова (Ильчук) Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1962
Отец: Ильчук Петр Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Черникова Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1984
Сын: Черников Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Абрамова (Черникова) Мария
Отец ребёнка: не указан