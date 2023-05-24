Черникова (Ильчук) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Ильчук) Марина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1962

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1962

Отец: Ильчук Петр Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Черникова Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1984

Сын: Черников Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Абрамова (Черникова) Мария

Отец ребёнка: не указан

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