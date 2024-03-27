Кудрявцева анисья афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюльпинова марфа ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудрявцев иван
Рождение ребёнка
15.01.1930
Дочь: Тюльпинова (Кудрявцева) татьяна ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев иван
Рождение ребёнка
25.11.1933
Дочь: Тюльпинова мария ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев иван
Смерть
Неизвестно