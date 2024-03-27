Кудрявцева анисья афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева анисья афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюльпинова марфа ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюльпинов павел иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев иван

Рождение ребёнка
15.01.1930

Дочь: Тюльпинова (Кудрявцева) татьяна ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев иван

Рождение ребёнка
25.11.1933

Дочь: Тюльпинова мария ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев иван

Смерть
Неизвестно

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