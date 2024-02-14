Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мурзагулов Ишмухамет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзагулов Данияр Бикмухаметович

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзагулова ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

Рождение ребёнка
05.05.1923

Сын: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Мурзагулова) Сагида Бикетовна (Бикмухаметовна)

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

Смерть
Неизвестно

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