Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мурзагулов Ишмухамет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзагулов Данияр Бикмухаметович
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзагулова ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
Рождение ребёнка
05.05.1923
Сын: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Мурзагулова) Сагида Бикетовна (Бикмухаметовна)
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
Смерть
Неизвестно