Шабурова (Гребенщикова) Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабурова (Гребенщикова) Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1919

Дата смерти

03.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919

Отец: Шабуров Михаил Архипович

Мать: Шабурова Елена Ананьевна

Рождение ребёнка
02.09.1940

Сын: Гридин Рудольф Васильевич

Отец ребёнка: Гридин Василий Иванович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
03.01.2010

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