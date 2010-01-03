Шабурова (Гребенщикова) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1919
Дата смерти03.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919
Отец: Шабуров Михаил Архипович
Мать: Шабурова Елена Ананьевна
Рождение ребёнка
02.09.1940
Сын: Гридин Рудольф Васильевич
Отец ребёнка: Гридин Василий Иванович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
03.01.2010