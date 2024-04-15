Пермяков Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Пермяков Иван
Место жительства
С 1812
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пермяков Никифор Афанасьевич
Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пермяков Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Нестерова Евдокия (Авдотья) Афанасьевна
Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Феодосия Афанасьевна
Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна
Рождение ребёнка
?.09.1850
Сын: Пермяков Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна
Место жительства
01.07.1858
семья №54 по ревизии 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно