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Пермяков Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Пермяков Иван

Мать: не указана

Место жительства
С 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пермяков Никифор Афанасьевич

Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пермяков Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Нестерова Евдокия (Авдотья) Афанасьевна

Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Феодосия Афанасьевна

Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна

Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Пермяков Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Пермякова Маланья Александровна

Место жительства
01.07.1858
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
семья №54 по ревизии 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Маланья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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