Желнова (Кузьмина) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1925
Дата смерти14.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925
Отец: Кузьмин Николай Егорович
Мать: Кузьмина Ирина Павловна
Бракосочетание
06.06.1947
Рождение ребёнка
18.06.1951
Дочь: Полкунова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Желнов Михаил Тимофеевич
Смерть
14.12.2007
Москва, город федерального значения Москва