Желнова (Кузьмина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелнова (Кузьмина) Елена Николаевна

Желнова (Кузьмина) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.06.1925

Дата смерти

14.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925

Отец: Кузьмин Николай Егорович

Мать: Кузьмина Ирина Павловна

Апалиха, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.06.1947

Муж: Желнов Михаил Тимофеевич

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.06.1951

Дочь: Полкунова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Желнов Михаил Тимофеевич

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
14.12.2007
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close