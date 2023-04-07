Шостакович (Хверачова) Агапа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шостакович Петр Григорьев
Отец ребёнка: Шостакович Григорий
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1775
Сын: Шостакович Иван Григорьев
Отец ребёнка: Шостакович Григорий
Бракосочетание
06.05.1774
Муж: Шостакович Григорий
Беларучи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
1783
Сын: Szostakowicz Симеон Григорьев
Отец ребёнка: Шостакович Григорий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шостакович Vincent Грышкаў
Отец ребёнка: Шостакович Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шостакович Федор Григорьев
Отец ребёнка: Шостакович Григорий
Работа или профессия
Неизвестно