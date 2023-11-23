Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев
Место рожденияс. Троицкое в Бору, Петровский уезд
Дата рождения10.07.1798
Дата смерти11.04.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1798
Отец: Голубинский Николай Борисов
Мать: Дарья Петрова
Измайлов Владимир Николаевич (1798 — ?) Родился 15 июля 1798 года в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Николая Голубинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Крещение
15.07.1798
Образование
1822
Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда
Работа или профессия
С 01.?.1822 по 01.?.1824
проходил учительскую должность Ростовского Борисоглебского приходского училища в обоих классах, откуда по его прошению уволен был семинарским правлением в епархиальное ведомство с аттестатом от училищ... Показать все
Работа или профессия
09.10.1824
Рукоположен во священника и определен к церкви того же села на место отца. Грамоту имеет
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Измайлова) Раиса Владимирова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Измайлов Николай Владимиров
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Измайлов Константин Владимиров
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Лилеева (Измайлова) Александра Владимирова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Казанская (Измайлова) Евлампия Владимирова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
02.01.1845
Дочь: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Смерть
11.04.1851