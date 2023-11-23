Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов (Голубинский) Владимир Николаев

Место рождения

с. Троицкое в Бору, Петровский уезд

Дата рождения

10.07.1798

Дата смерти

11.04.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1798

Отец: Голубинский Николай Борисов

Мать: Дарья Петрова

Измайлов Владимир Николаевич (1798 — ?) Родился 15 июля 1798 года в семье священника села Троицкого в Бору Ростовского уезда Николая Голубинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Крещение
15.07.1798
Образование
1822
Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда
Работа или профессия
С 01.?.1822 по 01.?.1824
проходил учительскую должность Ростовского Борисоглебского приходского училища в обоих классах, откуда по его прошению уволен был семинарским правлением в епархиальное ведомство с аттестатом от училищ... Показать все
Работа или профессия
09.10.1824
Рукоположен во священника и определен к церкви того же села на место отца. Грамоту имеет
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Измайлова) Раиса Владимирова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Измайлов Николай Владимиров

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Измайлов Константин Владимиров

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Лилеева (Измайлова) Александра Владимирова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Казанская (Измайлова) Евлампия Владимирова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
02.01.1845

Дочь: Закедская (Измайлова) Евпраксия Владимирова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Смерть
11.04.1851

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