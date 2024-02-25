Суханова Ульяна Афанасьева
Место рожденияд. Сергиевская Черевковский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1832
Отец: Суханов Афанасий Александров
Мать: Федосья Егорова
д. Сергиевская Черевковский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
20.02.1850 ст.
Черевковский приход
Рождение ребёнка
03.03.1851 ст.
Дочь: Прибышина-Поспелова Евдокия Макарова
Отец ребёнка: Прибышин-Поспелов Макар Матвеев
д.Сакулинская Черевковский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Смерть
Неизвестно