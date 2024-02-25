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Суханова Ульяна Афанасьева

Место рождения

д. Сергиевская Черевковский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Суханов Афанасий Александров

Мать: Федосья Егорова

д. Сергиевская Черевковский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
20.02.1850 ст.

Муж: Прибышин-Поспелов Макар Матвеев

Черевковский приход
Рождение ребёнка
03.03.1851 ст.

Дочь: Прибышина-Поспелова Евдокия Макарова

Отец ребёнка: Прибышин-Поспелов Макар Матвеев

д.Сакулинская Черевковский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Смерть
Неизвестно
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