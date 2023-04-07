Озимова Анна Сосипатровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Озимов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Озимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Озимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Озимов Иван Александрович
Отец ребёнка: Озимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Озимов Павел Александрович
Отец ребёнка: Озимов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно