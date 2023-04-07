Озимова Анна Сосипатровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзимова Анна Сосипатровна

Озимова Анна Сосипатровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Озимов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Озимов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Озимов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Озимов Иван Александрович

Отец ребёнка: Озимов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Озимов Павел Александрович

Отец ребёнка: Озимов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озимов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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