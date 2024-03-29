Зибров Матвей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1880
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Зиборова Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
25.12.1901 ст.
Дочь: Зиборова Анисия Матвеевна
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зиборова Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Зиборов Яков Матвеев
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
?.06.1907
Дочь: Зиборова Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
19.07.1910
Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна
деревня Малахово, г.Ливны, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Анаш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край