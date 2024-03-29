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Зибров Матвей Прокопьевич

Место рождения

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

19.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1880

Отец: Зиборов Прокофий Никитин

Мать: Трубинова Трубицина Варвара Дмитриева

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Зиборова Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1901 ст.

Дочь: Зиборова Анисия Матвеевна

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зиборова Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зиборов Яков Матвеев

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
?.06.1907

Дочь: Зиборова Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
19.07.1910

Сын: Зибров Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Ефанова Наталья Александровна

деревня Малахово, г.Ливны, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Анаш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
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