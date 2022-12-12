Зелькова (Кирпичникова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелькова (Кирпичникова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

Дата рождения

03.12.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Бракосочетание
Между 1990 и 1991

Муж: Зельков Виктор Васильевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1991
Краснореченский, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.03.1992

Дочь: Зелькова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Зельков Виктор Васильевич

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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