Зелькова (Кирпичникова) Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рождения03.12.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1990 и 1991
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1991
Краснореченский, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.03.1992
Дочь: Зелькова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Зельков Виктор Васильевич