Вшивцев Парфён Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Парфён Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Буторина Анна Парфёновна

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова

Рождение ребёнка
1717

Сын: Вшивцев Иван Парфёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова

Рождение ребёнка
1719

Сын: Вшивцев Василий Парфёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова

Рождение ребёнка
1726

Сын: Вшивцев Иван Парфёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Савва Парфёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Лифан Парфёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Евсегней Парфёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Акилина Кирилова

Место жительства
Неизвестно
Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1754
Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
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