Вшивцев Парфён Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1754
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Буторина Анна Парфёновна
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1719
Сын: Вшивцев Василий Парфёнович
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вшивцев Евсегней Парфёнович
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754