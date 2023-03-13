Полянская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Полянский Евсевий Иванович
Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Полянский Николай Иванович
Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
03.02.1826
Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Полянский Савелий Иванович
Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно