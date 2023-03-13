Полянская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Полянский Евсевий Иванович

Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Полянский Николай Иванович

Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
03.02.1826

Сын: Полянский Семен Иванович

Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Полянский Савелий Иванович

Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Полянский Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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