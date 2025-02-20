Санников Иван Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Санникова Катерина ИвановнаВычислено 1763 ст. г.р.
Дети
Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна1789 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Санникова Катерина Ивановна
Смерть
Неизвестно