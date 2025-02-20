Санников Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Санников Иван Иванович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Санникова Катерина ИвановнаВычислено 1763 ст. г.р.
Дети
Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна1789 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Катерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно

купец

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Санникова Катерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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