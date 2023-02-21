Санников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Суконщикова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Санникова Катерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Катерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Неизвестно
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