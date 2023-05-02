Евтеева Марфа Егоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла 24.07.1947, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Евтеев Алексей Андреевич1883 г.р.
Дети
Евтеев Степан Алексеевич09.08.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1911
Отец ребёнка: Евтеев Алексей Андреевич
Отрепьева, Боровский уезд, Калужская губерния
Смерть
24.07.1947
Москва, город федерального значения Москва