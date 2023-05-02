Евтеева Марфа Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Евтеева Марфа Егоровна

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась Неизвестно

умерла 24.07.1947, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Евтеев Алексей Андреевич1883 г.р.
Дети
Евтеев Степан Алексеевич09.08.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтеев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Евтеев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Евтеев Алексей Андреевич

Отрепьева, Боровский уезд, Калужская губерния

Смерть
24.07.1947
Москва, город федерального значения Москва

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