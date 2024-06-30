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Селезнев Николай Перфильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1921

Дата смерти

01.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1948

Дочь: Волосатова (Селезнева) Людмиила Николаевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Павловна

Богданович, Богданович, Свердловская область
работала бухгалтером, замуж вышла в 21 год в 06.08. 1966 году переехали в Армавир
Смерть
01.04.1978

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