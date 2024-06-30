Селезнев Николай Перфильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1921
Дата смерти01.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1948
Дочь: Волосатова (Селезнева) Людмиила Николаевна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Павловна
Богданович, Богданович, Свердловская область
работала бухгалтером, замуж вышла в 21 год в 06.08. 1966 году переехали в Армавир
Смерть
01.04.1978