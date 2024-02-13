Щербина (Романко) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина (Романко) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1968

Отец: Романко Николай Федорович

Мать: Романко (Стародубцева) Валентина Герасимовна

Рождение ребёнка
18.12.1987

Дочь: Голуб (Щербина) Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Щербин Анатолий Николаевич

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.03.1996

Дочь: Щербина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Щербин Анатолий Николаевич

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