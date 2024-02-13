Щербина (Романко) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1968
Рождение ребёнка
18.12.1987
Дочь: Голуб (Щербина) Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Щербин Анатолий Николаевич
Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.03.1996
Дочь: Щербина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Щербин Анатолий Николаевич