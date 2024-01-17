Бруданина (Жиженкова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти18.06.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1871
по жениху: г.кр-н Никита Ефремович Бруданин (с. Орлово) г.кр-н Михаил Яковлевич Акиньшин (М.Привал.) по невесте: г.кр-н Андрей Борисович Кольцов (с. Дедилово Богородицкого уезда Тульской губ.) Страж... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1872
Дочь: Бруданина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
псаломщик Иван Иванов гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева г. Усмань Тамбовской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1874
Дочь: Бруданина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
мещанин Григорий Иванович Бешенцев г. Ефремов Тульской губернии гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
21.02.1876
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
мещанин Григорий Иванович Бешенцев г. Воронеж гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
24.06.1877
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
мещанин Григорий Иванович Бешенцев г. Усмань гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
07.03.1879
Дочь: Бруданина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
быв.дворовый Никанор Иерофеевич Бердников гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
07.03.1881
Дочь: Бруданина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
бывш.дворовый Наум Димитриевич Соколов кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
01.01.1883
Сын: Бруданин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
бывш.дворовый Наум Димитриевич Соколов жена диакона Мария Андреевна Попова
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Бруданин Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
к-н Данил Яковлевич Анохин кр-ка Параскева Ефимовна Соколова
Рождение ребёнка
18.02.1888
Дочь: Бруданина Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
Даниил Петрович Переятенков? отставной унтер-офицер вдова диакона Мария Андреевна Попова
Рождение ребёнка
09.04.1890
Сын: Бруданин Симеон Яковлевич
Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович
временно-обязанный кр-н Димитрий Петрович Телелюев быв.дворовая Ефросинья Ивановна Бердникова село Орлово?
Смерть
18.06.1901
чахотка