Бруданина (Жиженкова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруданина (Жиженкова) Ольга Ивановна

Место рождения

Бор, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

18.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бор, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.01.1871

Муж: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
по жениху: г.кр-н Никита Ефремович Бруданин (с. Орлово) г.кр-н Михаил Яковлевич Акиньшин (М.Привал.) по невесте: г.кр-н Андрей Борисович Кольцов (с. Дедилово Богородицкого уезда Тульской губ.) Страж... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1872

Дочь: Бруданина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
псаломщик Иван Иванов гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева г. Усмань Тамбовской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1874

Дочь: Бруданина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
мещанин Григорий Иванович Бешенцев г. Ефремов Тульской губернии гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
21.02.1876

Сын: Бруданин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
мещанин Григорий Иванович Бешенцев г. Воронеж гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
24.06.1877

Сын: Бруданин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
мещанин Григорий Иванович Бешенцев г. Усмань гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
07.03.1879

Дочь: Бруданина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
быв.дворовый Никанор Иерофеевич Бердников гос.кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
07.03.1881

Дочь: Бруданина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
бывш.дворовый Наум Димитриевич Соколов кр-ка Мария Васильевна Золотарева
Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Бруданин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
бывш.дворовый Наум Димитриевич Соколов жена диакона Мария Андреевна Попова
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Бруданин Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
к-н Данил Яковлевич Анохин кр-ка Параскева Ефимовна Соколова
Рождение ребёнка
18.02.1888

Дочь: Бруданина Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Даниил Петрович Переятенков? отставной унтер-офицер вдова диакона Мария Андреевна Попова
Рождение ребёнка
09.04.1890

Сын: Бруданин Симеон Яковлевич

Отец ребёнка: Бруданин Яков Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
временно-обязанный кр-н Димитрий Петрович Телелюев быв.дворовая Ефросинья Ивановна Бердникова село Орлово?
Смерть
18.06.1901
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
чахотка

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