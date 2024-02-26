Анисья Поликарпова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Поликарпова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марка Прокофьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Марков (Ич)

Отец ребёнка: Марка Прокофьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Петр Марков (Ич)

Отец ребёнка: Марка Прокофьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Дарья Маркова (Вна)

Отец ребёнка: Марка Прокофьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марья Маркова (Вна)

Отец ребёнка: Марка Прокофьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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