Анисья Поликарпова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марка Прокофьев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Марков (Ич)
Отец ребёнка: Марка Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Петр Марков (Ич)
Отец ребёнка: Марка Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Дарья Маркова (Вна)
Отец ребёнка: Марка Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марья Маркова (Вна)
Отец ребёнка: Марка Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно