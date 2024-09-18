Будков Владимир Никонорович
Место рождения
Дата рождения11.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901
Отец: Будков Никонор Егорович
Мать: Будкова Ирина Семеновна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_11.07.1901_крещение-15.07.1901 пол_М_ запись - 84 род. Владимир в деревня Романово у крестьянин Будков Никонор Егоров и законная жена Ирин... Показать все
Крещение
15.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_11.07.1901_крещение-15.07.1901 пол_М_ запись - 84 род. Владимир в деревня Романово у крестьянин Будков Никонор Егоров и законная жена Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно