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Будков Владимир Никонорович

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901

Отец: Будков Никонор Егорович

Мать: Будкова Ирина Семеновна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_11.07.1901_крещение-15.07.1901 пол_М_ запись - 84 род. Владимир в деревня Романово у крестьянин Будков Никонор Егоров и законная жена Ирин... Показать все
Крещение
15.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_11.07.1901_крещение-15.07.1901 пол_М_ запись - 84 род. Владимир в деревня Романово у крестьянин Будков Никонор Егоров и законная жена Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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