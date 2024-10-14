Неудачин Дмитрий Сергеевич
мужской, родился 1762
умер После 1793
ОтецНеудачин Сергей Ильин1734 г.р.
МатьНеудачина Аксинья Романовна1741 г.р.
Супруги
Неудачина Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Неудачина Анна Сергеевна1774 г.р.
Дети
(Неудачина) Александра Дмитриевна1782 г.р.
(Неудачина) Акулина Дмитриевна1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Неудачин Сергей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неудачина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неудачина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Неудачина) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Неудачина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Неудачина) Акулина Дмитриевна
Мать ребёнка: Неудачина Анна Сергеевна
Смерть
После 1793