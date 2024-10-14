Неудачин Дмитрий Сергеевич 1762 — найти родственников по фамилии на Familio

Неудачин Дмитрий Сергеевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1762

умер После 1793

Отец
Неудачин Сергей Ильин1734 г.р.
Мать
Неудачина Аксинья Романовна1741 г.р.
Супруги
Неудачина Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Неудачина Анна Сергеевна1774 г.р.
Дети
(Неудачина) Александра Дмитриевна1782 г.р.
(Неудачина) Акулина Дмитриевна1794 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Неудачин Сергей Ильин

Мать: Неудачина Аксинья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Неудачина) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Неудачина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Неудачина) Акулина Дмитриевна

Мать ребёнка: Неудачина Анна Сергеевна

Смерть
После 1793

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