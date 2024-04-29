Бондаренко Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондаренко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1932

Сын: Бондаренко Александр Ильич

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна/Нюся Ильинична

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ильинична

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Андрей Ильич

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Иван Ильич

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Николай Ильич

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Максим Ильич

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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