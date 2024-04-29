Бондаренко Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондаренко Иван
Рождение ребёнка
22.02.1932
Сын: Бондаренко Александр Ильич
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна/Нюся Ильинична
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ильинична
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно