Недоливко Георгий (Егор) Афанасьевич
Место рожденияпоселок Новый Великий Бор, Великоборский сельсовет, Гордеевский район, Брянская область РСФСР
Дата рождения22.04.1931
Дата смерти12.07.1999
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1931
поселок Новый Великий Бор, Великоборский сельсовет, Гордеевский район, Брянская область РСФСР
Рождение ребёнка
11.02.1966
Сын: Недоливко Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Недоливко Эмилия Ивановна
Смерть
12.07.1999