Недоливко Георгий (Егор) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоливко Георгий (Егор) Афанасьевич

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Место рождения

поселок Новый Великий Бор, Великоборский сельсовет, Гордеевский район, Брянская область РСФСР

Дата рождения

22.04.1931

Дата смерти

12.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1931

Отец: Недоливко Афанасий Иванович

Мать: Недоливко Феодосия Родионовна

поселок Новый Великий Бор, Великоборский сельсовет, Гордеевский район, Брянская область РСФСР
Рождение ребёнка
11.02.1966

Сын: Недоливко Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Недоливко Эмилия Ивановна

Бошино, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
12.07.1999
Бошино, Карачевский муниципальный район, Брянская область
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