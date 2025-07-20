Горелова (Макарова) Мария 01.02.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Горелова (Макарова) Мария

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась 01.02.1911

умерла 2002

Отец
Макаров (Макаров) Парфён1878 г.р.
Мать
Макарова (Евдокимова) НадеждаОколо 1882 г.р.
Дети
Горелов (Горелов) АльбертНеизвестно г.р.
Горелов (Горелов) ЕвгенийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911

Отец: Макаров (Макаров) Парфён

Мать: Макарова (Евдокимова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов (Горелов) Альберт

Отец ребёнка: Горелов (Горелов) Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горелов (Горелов) Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов (Горелов) Евгений

Отец ребёнка: Горелов (Горелов) Федор

Смерть
2002

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