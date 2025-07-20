Горелова (Макарова) Мария
женский, родилась 01.02.1911
умерла 2002
ОтецМакаров (Макаров) Парфён1878 г.р.
МатьМакарова (Евдокимова) НадеждаОколо 1882 г.р.
Дети
Горелов (Горелов) АльбертНеизвестно г.р.
Горелов (Горелов) ЕвгенийНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов (Горелов) Альберт
Отец ребёнка: Горелов (Горелов) Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горелов (Горелов) Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов (Горелов) Евгений
Отец ребёнка: Горелов (Горелов) Федор
Смерть
2002