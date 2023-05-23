Глушков Порфирий Моисеевич
Место рождениядеревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Глушков Моисей Наумович
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матрохина Ефросинья Порфирьевна
Савинский и Лукачевский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно