Глушков Порфирий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Порфирий Моисеевич

Место рождения

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Глушков Моисей Наумович

Мать: не указана

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матрохина Ефросинья Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Савинский и Лукачевский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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