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Зима Анатолий Филиппович

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Место рождения

СССР г.Краснодар

Дата рождения

02.08.1937

Дата смерти

21.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1937

Отец: Зима Филипп Петрович

Мать: Зима Дарья Филимоновна

СССР г.Краснодар
Рождение ребёнка
16.04.1988

Дочь: Зима Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.04.1992
Россия г.Краснодар
Причина смерти: ДТП
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