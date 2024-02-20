Зима Анатолий Филиппович
Место рожденияСССР г.Краснодар
Дата рождения02.08.1937
Дата смерти21.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1937
Отец: Зима Филипп Петрович
Мать: Зима Дарья Филимоновна
СССР г.Краснодар
Рождение ребёнка
16.04.1988
Дочь: Зима Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.04.1992
Россия г.Краснодар
Причина смерти: ДТП