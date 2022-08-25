Ушатов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Ушатова Ефросинья
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ушатова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ушатова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушатова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ушатова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушатова Ефросинья