Ушатов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушатов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ушатов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ушатова Ефросинья

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ушатова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ушатова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушатова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ушатова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушатова Ефросинья

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