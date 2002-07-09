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Салимгареева Ирина Игоревна
Салимгареева Ирина Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2002
Пол
Женский
Отец
Салимгареев Игорь Владиславович
1977 г.р.
Мать
Емелина Наталия Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2002
Отец:
Салимгареев Игорь Владиславович
Мать:
Емелина Наталия Николаевна
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