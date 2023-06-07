(Лётова) Матрена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 01.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Гликерия Федотова
Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов
Рождение ребёнка
09.03.1880
Сын: Лётов Кирилл Федотов
Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов
Рождение ребёнка
24.05.1884
Сын: Лётов Иван Федотов
Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Федотова
Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лётов Федот Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.10.1885