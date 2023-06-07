(Лётова) Матрена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова) Матрена Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 01.10.1885

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Гликерия Федотова

Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1880

Сын: Лётов Кирилл Федотов

Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1884

Сын: Лётов Иван Федотов

Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Алексей Федотов

Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Тимофей Федотов

Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Лётов Федот Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лётов Федот Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 01.10.1885
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