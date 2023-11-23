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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1750 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Стефанов

Мать: Евдокия Васильева

Василий Иванович (1774 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ярославского уезда Ивана Стефановича. Обучался в семинарии. 14 ноября 1792 года определен во дьячка к церкви села Щекотова Ярославс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иоаннова

Смерть
Неизвестно

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