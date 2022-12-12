Гадыльша Бикбовов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Бикбов Хусеинов
Мать: Зедюха Мукменова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гимадитдин Гадыльшин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Назмитдин Гадыльшин
Мать ребёнка: Магинат
Рождение ребёнка
1858
Сын: Камалетдин Гадыльшин
Мать ребёнка: Магинат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1858