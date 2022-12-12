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Гадыльша Бикбовов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Бикбов Хусеинов

Мать: Зедюха Мукменова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гимадитдин Гадыльшин

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Назмитдин Гадыльшин

Мать ребёнка: Магинат

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Камалетдин Гадыльшин

Мать ребёнка: Магинат

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1858
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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