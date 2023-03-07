Филимонова Ксения
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Филимонов Архип Иосифович
Отец ребёнка: Филимонов Иосиф Никифорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Филимонов Кирилл Иосифович
Отец ребёнка: Филимонов Иосиф Никифорович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Филимонов Герасим Иосифович
Отец ребёнка: Филимонов Иосиф Никифорович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Филимонов Герасим Иосифович
Отец ребёнка: Филимонов Иосиф Никифорович
Смерть
Неизвестно