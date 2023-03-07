Филимонова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Ксения

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Филимонов Архип Иосифович

Отец ребёнка: Филимонов Иосиф Никифорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Филимонов Кирилл Иосифович

Отец ребёнка: Филимонов Иосиф Никифорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Филимонов Герасим Иосифович

Отец ребёнка: Филимонов Иосиф Никифорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Филимонов Герасим Иосифович

Отец ребёнка: Филимонов Иосиф Никифорович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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