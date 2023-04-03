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(Vallittu) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1880

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880

Отец: Vallittu Antti Yrjönpoika

Мать: Anna Yrjöntytär

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