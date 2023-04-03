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(Vallittu) ?
(Vallittu) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1880
Пол
Женский
Отец
Vallittu Antti Yrjönpoika
1824 г.р.
Мать
(Sakkanen) Anna Yrjöntytär
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880
Отец:
Vallittu Antti Yrjönpoika
Мать:
Anna Yrjöntytär
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