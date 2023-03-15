Путинцева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцева Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1900

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Путинцев Константин

Рождение ребёнка
06.04.1901

Дочь: Платонида

Отец ребёнка: Путинцев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинцев Константин

Смерть
Неизвестно
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