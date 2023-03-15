Путинцева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1900
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Путинцев Константин
Рождение ребёнка
06.04.1901
Дочь: Платонида
Отец ребёнка: Путинцев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путинцев Константин
Смерть
Неизвестно