Федина (Конаева) Ольга
Место рождения
Дата рождения13.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1959
Образование
С 01.09.1966 по ?.06.1976
МОУ Школа №2. Среднее (полное) общее образование.
Рождение ребёнка
20.05.1979
Сын: Щёлков Павел Юрьевич
Отец ребёнка: Щёлков Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1980
Дочь: Малыхина Евгения Юрьевна
Отец ребёнка: Щёлков Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1988
Сын: Щёлков Данил Юрьевич
Отец ребёнка: Щёлков Юрий Васильевич
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область