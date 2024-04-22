Федина (Конаева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина (Конаева) Ольга

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.02.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1966 по ?.06.1976
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №2. Среднее (полное) общее образование.
Рождение ребёнка
20.05.1979

Сын: Щёлков Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Щёлков Юрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.1980

Дочь: Малыхина Евгения Юрьевна

Отец ребёнка: Щёлков Юрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.04.1988

Сын: Щёлков Данил Юрьевич

Отец ребёнка: Щёлков Юрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Щёлков Юрий Васильевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
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