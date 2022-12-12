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Субботин Григорий Александрович

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Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Субботин Александр Иванович

Мать: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
С 1960
Глядянское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Место жительства
До 1960
Ключевой, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Субботина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Субботина Галина

Работа или профессия
Неизвестно
работал на тракторе - грейдере сначала работал на целине
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Субботина Галина

Смерть
2018
Глядянское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
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