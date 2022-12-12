Субботин Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Место жительства
С 1960
Место жительства
До 1960
Ключевой, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1964
Дочь: Субботина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Субботина Галина
Работа или профессия
Неизвестно
работал на тракторе - грейдере сначала работал на целине
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Субботина Галина
Смерть
2018