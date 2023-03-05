Селиверстов ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2014
Сын: Селиверстов ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2020
Дочь: Селиверстова КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности