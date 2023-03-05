Селиверстов ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2014

Сын: Селиверстов ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2020

Дочь: Селиверстова КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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