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Картошкина Евдокия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Картошкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.01.1895

Сын: Картошкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Картошкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.09.1896

Сын: Картошкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Картошкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
15.08.1901

Сын: Картошкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Картошкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Картошкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Картошкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Картошкин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Картошкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
31.10.1909

Сын: Картошкин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Картошкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
03.09.1913

Дочь: (Картошкина) Любовь Васильева

Отец ребёнка: Картошкин Василий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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