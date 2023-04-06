Башкирова (Сорокина) Ольга Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Сорокина) Ольга Каллистратовна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.07.1884

Дата смерти

После 20.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1884

Отец: Сорокин Каллистрат Игнатьевич

Мать: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1903

Муж: Башкиров Сергей Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Башкиров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Башкиров Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1907

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.05.1916
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