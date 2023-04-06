Башкирова (Сорокина) Ольга Каллистратовна
Место рождения
Дата рождения05.07.1884
Дата смертиПосле 20.05.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1884
Бракосочетание
26.10.1903
Рождение ребёнка
03.10.1904
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Башкиров Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
17.10.1907
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
03.06.1910
Рождение ребёнка
12.06.1911
Рождение ребёнка
20.05.1916
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.05.1916