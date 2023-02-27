Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Афанасий Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Афанасьев
8 Ревизия 1834 Глотаево (ЦГАМОС_51_8_373)
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Дарья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Афанасьев
Смерть
Неизвестно