Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Афанасий Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
8 Ревизия 1834 Глотаево (ЦГАМОС_51_8_373)
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Дарья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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