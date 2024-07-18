Матрона Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Терентьевна

Матрона Терентьевна

Место рождения

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1829 и 1830

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830

Отец: Терентий Димитриевич

Мать: не указана

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.02.1855

Дочь: Марья Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Афанасьевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1865

Сын: Лазарь Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Афанасьевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1869

Дочь: Елена Тихоновна

Отец ребёнка: не указан

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1874

Мы используем куки для улучшения работы сайта.