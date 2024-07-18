Матрона Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1829 и 1830
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830
Отец: Терентий Димитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.02.1855
Дочь: Марья Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.10.1865
Сын: Лазарь Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.06.1869
Дочь: Елена Тихоновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1874