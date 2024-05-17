Прокопий Родионович
Место рождения
Дата рождения08.06.1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1790 ст.
Отец: Родион Аксентьевич
Мать: Матрена Матвеевна
Восприемник д. Зининская крестьянин Михаил Терентьев
Бракосочетание
04.02.1806 ст.
Жена: Евдокия Тихоновна
крестьянский сын юноша Прокопий Родионов и сельца Пронево дворового человека Тихона Иванова дочь девица Ксения Тиханова. Оба первым браком.
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Смелков Арсений Прокопиевич
Мать ребёнка: Евдокия Тихоновна
Смерть
Неизвестно