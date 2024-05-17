Прокопий Родионович 08.06.1790 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокопий Родионович

Место рождения

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

08.06.1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1790 ст.

Отец: Родион Аксентьевич

Мать: Матрена Матвеевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Зининская крестьянин Михаил Терентьев
Бракосочетание
04.02.1806 ст.

Жена: Евдокия Тихоновна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
крестьянский сын юноша Прокопий Родионов и сельца Пронево дворового человека Тихона Иванова дочь девица Ксения Тиханова. Оба первым браком.
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Смелков Арсений Прокопиевич

Мать ребёнка: Евдокия Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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