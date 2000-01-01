Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

1814 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Арсентей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентей

Смерть
Неизвестно
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