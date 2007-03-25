Смакова (Муратова) Накия Хафизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смакова (Муратова) Накия Хафизовна

Место рождения

г.Ишимбай р.Башкортостан

Дата рождения

1924

Дата смерти

25.03.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Муратов Хафиз

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смаков Мигадат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смаков Мигадат

Смерть
25.03.2007

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