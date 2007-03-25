Смакова (Муратова) Накия Хафизовна
Место рожденияг.Ишимбай р.Башкортостан
Дата рождения1924
Дата смерти25.03.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Муратов Хафиз
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смаков Мигадат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смаков Мигадат
Смерть
25.03.2007