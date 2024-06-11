Вишнёва Марина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1958
Отец: не указан
Мать: Роздина Лидия Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1979
Сын: Вишнёв Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.02.1986
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.08.1989
Дочь: Чалая Майя Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.10.1991
Сын: Вишнёв Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.11.1993
Дочь: Вишнёва Ася Владимировна
Отец ребёнка: не указан