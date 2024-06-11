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Вишнёва Марина Анатольевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1958

Отец: не указан

Мать: Роздина Лидия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.01.1979

Сын: Вишнёв Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.02.1986

Сын: Вишнёв Илья Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1989

Дочь: Чалая Майя Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.10.1991

Сын: Вишнёв Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.11.1993

Дочь: Вишнёва Ася Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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