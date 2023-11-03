Исакова Нина Сергеевна
Место рожденияОрловская обл., Покровский р-н, с. Варварино
Дата рождения15.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920
Отец: Исаков Сергей
Мать: Исакова А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цьомкал С Петрович
Отец ребёнка: Цьомкал Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1951
Отец ребёнка: Цьомкал Петр Федорович
Смерть
Неизвестно