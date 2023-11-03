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Исакова Нина Сергеевна

Место рождения

Орловская обл., Покровский р-н, с. Варварино

Дата рождения

15.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920

Отец: Исаков Сергей

Мать: Исакова А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цьомкал С Петрович

Отец ребёнка: Цьомкал Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цьомкал Петр Федорович

Рождение ребёнка
31.08.1951

Сын: Цьомкал Юрий Петрович

Отец ребёнка: Цьомкал Петр Федорович

Смерть
Неизвестно

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