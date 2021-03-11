Дорохин Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1942

Дата смерти

11.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Е+
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1942

Отец: Снегирев Павел Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1967

Жена: Ефанова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефанова Людмила Александровна

Смерть
11.03.2021
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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