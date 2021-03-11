Дорохин Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1942
Дата смерти11.03.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1942
Отец: Снегирев Павел Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефанова Людмила Александровна
Смерть
11.03.2021
Бийск, город Бийск, Алтайский край